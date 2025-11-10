الإثنين 10 نوفمبر 2025
نتنياهو: معركة الدفاع عن إسرائيل مستمرة وسنكبد من يهاجمنا ثمنا باهظا

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن  معركة الدفاع عن إسرائيل مستمرة وأنه سيكبد من يهاجمها ثمنا باهظا.


 نتنياهو:  تمكنا من إزالة التهديد النووي والباليستي الإيراني

وادعى نتنياهو: تمكنا من إزالة التهديد النووي والباليستي الذي شكلته إيران والضغط العسكري والسياسي على حماس أعاد جميع المحتجزين الأحياء ومعظم الأموات.

 

لقاء نتنياهو وكوشنر 

وتأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب اجتماع مع جاريد كوشنر تناولا خلاله تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على عدم وجود دور لحركة حماس في مستقبل غزة بالإضافة إلى نزع سلاحها.

 

وتناول لقاء نتنياهو وكوشنر أزمة الـ 200 مقاتل التابعين لحركة حماس المتواجدين في رفح، وذلك في سبيل التوصل إلى حل وعقد صفقة يتم بمقتضاها خروج عناصر حماس حفاظا على اتفاق وقف إطلاق النار

