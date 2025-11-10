الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكنيست يجري مساءلة لنتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

قالت القناة 12 العبرية إن الكنيست الاسرائيلي يجري عصر اليوم بطلب من 40 عضوا مساءلة لرئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر.

 وفي سياق آخر، أعلن  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يجتمع حاليا مع ويتكوف وكوشنر.

وقبل وقت سابق، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، بأن المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.

عمليات نسف وتفجير ضخمة

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

في سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

مواد متعلقة

إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

المحكمة الإسرائيلية توافق على إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا

ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads