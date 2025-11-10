جيش الاحتلال يبني جدارا إسمنتيا على الحدود اللبنانية

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في بناء جدار إسمنتي عند الحدود اللبنانية، خلف الخط الأزرق، بين مستوطنتي "إفيفيم" ونقطة "جلّ الدير" مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بزعم أن حزب الله اللبناني يعيد بناء قدراته العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ عمليات عسكرية في ثلاث مواقع مختلفة بـ جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله.



تصعيد جديد على الجبهة الشمالية للاحتلال



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم لإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن قواته "ستواصل العمل لمنع أي تهديد أمني على الحدود الشمالية".



حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب حزب الله حول ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب، وسط حالة من الترقب الحذر بين السكان المحليين.

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية منذ أسابيع، مع مزاعم إسرائيل بشأن تهريب حزب الله صواريخ متطورة من سوريا إلي لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.