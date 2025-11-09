الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المحكمة الإسرائيلية توافق على إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا

نتنياهو
نتنياهو
18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بموافقة المحكمة على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته غدا الاثنين لارتباطه باجتماعات سياسية عاجلة.

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إلغاء جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب  اجتماعات سياسية طارئة على جدول أعماله.

أسباب إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو


وبحسب الإذاعة، جاء القرار نتيجة الانشغال بملفات حساسة تتعلق بالوضع الأمني والسياسي، وسط تصاعد التوترات الميدانية والتطورات المتسارعة في ملف غزة والعلاقات الإقليمية.

القضية مستمرة رغم التأجيل


وأوضحت المصادر القضائية أن تأجيل الجلسات مؤقت، ولن يؤثر على سير المحاكمة الجارية ضد نتنياهو في قضايا الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، على أن يُحدد موعد جديد لاحقًا.

يأتي هذا التطور في ظل ضغوط داخلية متزايدة على حكومة نتنياهو، واتهامات من المعارضة له بـاستغلال التوتر الأمني لتأجيل محاكمته، بينما تؤكد الحكومة أن الظروف الراهنة تتطلب تفرغ القيادة لإدارة الأزمات السياسية والأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو محاكمة نتنياهو غزة

مواد متعلقة

نتنياهو: نعمل جاهدين لاستعادة رفات إيلي كوهين من ‎سوريا

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads