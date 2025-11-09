المحكمة الإسرائيلية توافق على إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بموافقة المحكمة على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته غدا الاثنين لارتباطه باجتماعات سياسية عاجلة.

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إلغاء جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب اجتماعات سياسية طارئة على جدول أعماله.

أسباب إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو



وبحسب الإذاعة، جاء القرار نتيجة الانشغال بملفات حساسة تتعلق بالوضع الأمني والسياسي، وسط تصاعد التوترات الميدانية والتطورات المتسارعة في ملف غزة والعلاقات الإقليمية.

القضية مستمرة رغم التأجيل



وأوضحت المصادر القضائية أن تأجيل الجلسات مؤقت، ولن يؤثر على سير المحاكمة الجارية ضد نتنياهو في قضايا الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، على أن يُحدد موعد جديد لاحقًا.

يأتي هذا التطور في ظل ضغوط داخلية متزايدة على حكومة نتنياهو، واتهامات من المعارضة له بـاستغلال التوتر الأمني لتأجيل محاكمته، بينما تؤكد الحكومة أن الظروف الراهنة تتطلب تفرغ القيادة لإدارة الأزمات السياسية والأمنية.

