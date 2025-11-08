السبت 08 نوفمبر 2025
خارج الحدود

بوتين يعين أندريه بوليغا نائبا لأمين مجلس الأمن الروسي

بوتين
بوتين
 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتعيين أندريه بوليغا نائبا لأمين مجلس الأمن الروسي.

 

بوتين يبحث تطوير الجيش والقوات المسلحة الروسية 

 عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي بحث فيه سير تنفيذ برنامج الدولة لتطوير الجيش والقوات المسلحة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومساعد الرئيس ألكسي ديومين.

 

وعقد بوتين مؤخرا اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي وجّه خلاله بدراسة احتمال استئناف الولايات المتحدة تجاربها النووية.

وقال إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة واختبار أسلحة نووية إذا قررت واشنطن إجراء تجارب من هذا النوع.

 

بوتين يصعد بعد تصريحات ترامب: طلبت الاستعداد لإجراء تجارب نووية

 وأعلن بوتين، أنه طلب الاستعداد لإجراء تجارب نووية.

وقال بوتين: "روسيا التزمت دائما بحظر التجارب النووية.. سنجري تجارب نووية إذا أجرتها دول أخرى".

 

بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي في الكرملين

 وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن اللقاء سيعقد بشكل الحضور الشخصي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

