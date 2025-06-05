زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا

تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تقديم "دعم غير مشروط" لروسيا في كل المجالات، بما في ذلك في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت بيونج يانج.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم أبلغ سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو أنّ بيونج يانج "ستقدّم دعما غير مشروط لموقف روسيا وسياساتها الخارجية في كل القضايا السياسية الدولية الحاسمة، بما في ذلك القضية الأوكرانية".

وأضافت أنّ الزعيم الكوري الشمالي "أعرب عن ثقته وتفاؤله بأنّ روسيا، كعادتها، ستحقّق النصر الحاسم في سبيل العدالة".



كما اتفق الجانبان على "مواصلة توسيع العلاقات بشكل ديناميكي"، بحسب المصدر نفسه.

وكانت السفارة الروسية لدى بيونج يانج أعلنت في بيان أنّ كيم وشويجو "ناقشا قضايا التعاون في مجالات شتّى، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية وفي شبه الجزيرة الكورية".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه خلال الاجتماع شكر المسؤول الروسي الزعيم الكوري الشمالي على إرساله قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي في معركته "لتحرير منطقة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية".

وأضافت أنّ الجانبين عبّرا عن رغبتهما في توسيع العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وتطويرها إلى "شراكات استراتيجية قوية وشاملة".

وبحسب السفارة الروسية فقد التقى شويجو أيضا المسؤول العسكري الكوري الشمالي باك جونج-تشون.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء أعلنت أنّ شويغو وصل إلى بيونغ يانغ بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهذه ثاني زيارة لشويجو إلى بيونج يانج في أقلّ من ثلاثة أشهر.

ودافعت بيونج يانج عن تعاونها العسكري مع موسكو، مؤكدة أنّ هذه العلاقة تهدف إلى "ضمان السلام والاستقرار" في أوروبا وآسيا.

ومجلس الأمن الروسي هو هيئة استشارية رئيسية تجتمع بانتظام برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين وقد سبق له وأن أعلن أنّ شويجو سيبحث في بيونج يانج "تنفيذ بنود معيّنة" من معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية وسيشارك كذلك في تكريم "المقاتلين الكوريين الذين شاركوا في تحرير منطقة كورسك".

وشاركت فرقة من الجنود الكوريّين الشماليّين إلى جانب الجيش الروسي في القتال ضد القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

ونجح الجيش الأوكراني في السيطرة على جزء صغير من منطقة كورسك في هجوم خاطف شنّه في صيف 2024، لكنّ الجيش الروس تمكّن بمؤازرة من القوات الكورية الشمالية من استعادة السيطرة على هذه المنطقة بالكامل في أبريل 2025.

وعزّزت موسكو وبيونج يانج تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، وقد قدّمت كوريا الشمالية لحليفتها روسيا عتادا وعديدا لدعمها في حربها ضدّ أوكرانيا.

ووقّع البلدان اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية العام الماضي.

وفي أبريل، أكدت بيونج يانج لأول مرة نشرها قوات على الجبهة الأوكرانية إلى جانب الجيش الروسي.

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