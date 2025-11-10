الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين يكشف شرط موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو
قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين: سينتهي الصراع في أوكرانيا عندما تحقق روسيا الأهداف التي حددتها.

والسبت الماضي، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة في البلاد، ولم يعد هناك توليد للطاقة الكهربائية.

 

إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "سنتر إينرجو" في بيان: تم إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا ولا توجد أي قدرة على توليد الطاقة الكهربائية".

 

انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم 16 أكتوبر أن سكان أوكرانيا سيعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة هذا الشتاء.

