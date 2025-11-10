الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات خفض الفائدة وتراجع الدولار

18 حجم الخط

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا حادا بأكثر من 2% اليوم الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على خفض جديد لأسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة وتراجع قيمة الدولار.

تراجع أسعار الفائدة عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.41% ليصل إلى 4082.17 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.27% إلى 4099.50 دولارًا للأوقية، في المقابل انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1%، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية، إن ضعف البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو، كما يظل التركيز منصبًا على حركة مؤشر الدولار، مشيرا إلى أن الإقبال على الذهب كملاذ آمن تعزز أيضا بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية.

وأظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف خلال أكتوبر، فيما كشف استطلاع نُشر الجمعة الماضية عن تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف، متأثرة بالمخاوف من تداعيات أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي تطور سياسي، بدا مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، مستعدا للمضي في تصويت يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يوما.

وبحسب أداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، يتوقع نحو 67% من المشاركين في الأسواق أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر.

