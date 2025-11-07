غياب الإحصائيات الرسمية يعرقل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة في اجتماع ديسمبر

18 حجم الخط

يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديا غير مسبوق في تحديد مسار أسعار الفائدة، وذلك بسبب استمرار الإغلاق الحكومي وتعطل إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للشهر الثاني على التوالي، وقد يؤدي هذا الغياب إلى جعل اجتماع ديسمبر المقبل أكثر تعقيدا، حتى بعد استئناف عمل الحكومة.

تأثير تأخر البيانات الأمريكية على قرار الفيدرالي

فمع توقف إصدار إحصاءات حيوية مثل بيانات سوق العمل والتضخم، يضطر صناع السياسة النقدية إلى الاعتماد على مؤشرات بديلة أقل شمولًا ودقة.

ويحذر الخبراء من أن جودة البيانات الحكومية قد تدهورت، وهو ما قد يزيد من الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول ضرورة خفض الفائدة مجددًا.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد نجح في توحيد رأي اللجنة حول خفض الفائدة في أكتوبر الماضي رغم غياب بعض البيانات، لكنه أشار إلى أن اتخاذ قرار مماثل في ديسمبر لن يكون بهذه السهولة.

كما دعم بعض أعضاء اللجنة هذا التوجّه عبر تصريحات علنية نادرة، مما يعكس حالة الترقب التي تسود السوق.

ويتوقع أن يواجه الفيدرالي صعوبة إضافية في تقييم الوضع الاقتصادي خلال ديسمبر، حيث من المرجح أن تتوفر بيانات محدودة عن سوق العمل بينما تظل مؤشرات التضخم الرسمية غائبة، ويعد تقييم حالة سوق العمل محور النقاش الرئيسي، خاصة بعد أن أدى ضعف مؤشرات التوظيف الصيفية إلى خفضين متتاليين للفائدة.

وفي ظل استمرار الإغلاق، قد لا يتمكن مكتب إحصاءات العمل من نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، كما أن بيانات الوظائف المتاحة -إذا صدرت- قد تكون مشوّهة بسبب تأثير الإجازات القسرية لنحو 650 ألف موظف حكومي.

لجأ بعض مسؤولي الفيدرالي إلى الاعتماد على بيانات بديلة مثل تقارير التوظيف الخاصة بالقطاع الخاص وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية، لكن هذه المؤشرات تظل غير كافية لتعويض غياب البيانات الشاملة، أما في غياب بيانات التضخم الرسمية، فلا توجد بدائل دقيقة من القطاع الخاص، مما يزيد من تقلبات الأسواق.

ورغم حالة عدم اليقين، تشير عقود الفائدة الآجلة إلى أن المستثمرين ما زالوا يتوقعون خفضًا للفائدة في ديسمبر، وإن كان هوامش التوقعات ضيقة.

ويبقى الفيدرالي منقسما بين من يخشون تباطؤ النشاط الاقتصادي ومن يقلقون من مخاطر التضخم المتربصة.

