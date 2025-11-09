الأحد 09 نوفمبر 2025
رئيسا جامعتي طنطا والريادة يبحثان أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا

رئيسا جامعتي طنطا
رئيسا جامعتي طنطا والريادة
استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق لبحث  تعزيز التعاون المشترك ضمن أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا.

حضر اللقاء الدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية بجامعة طنطا حيث تم استعراض المجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها معًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، خلال اللقاء أن تحقيق الشراكة مع جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، تعزز دور الجامعة الريادي في قيادة تحالف جامعات إقليم الدلتا، مضيفًا أن هذا التعاون يهدف إلى تضافر إمكانات المؤسستين لابتكار حلول عملية للتحديات التنموية في الإقليم، والمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار.

 

وأضاف رئيس الجامعة أن اللقاء ركز على مناقشة آليات تفعيل وتعميق التعاون المشترك بين الجامعتين، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات المقترحة ضمن تحالف جامعات إقليم الدلتا، علاوةً على تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنسيق الجهود في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا،  بما تمتلكه جامعة طنطا من تاريخ علمي مميز وإمكانات بحثية متطورة، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية، معربًا عن تطلعه لتعميق أواصر التعاون المشترك والبناء بين جامعة الريادة وجامعة طنطا، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجالات البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية التي تخدم خطط التنمية الشاملة.

جامعة طنطا جامعة الريادة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا تحالف جامعات إقليم الدلتا

