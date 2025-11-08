السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ري الغربية تنفي تأثر سمنود بارتفاع منسوب النيل

الري بالغربية تنفي
الري بالغربية تنفي تأثر سمنود بارتفاع منسوب النيل وتؤكد ثبات
18 حجم الخط

نفت مديرية الري بمحافظة الغربية ما تردد عبر بعض المنصات خلال الساعات الماضية، بشأن ارتفاع منسوب نهر النيل، وتأثر أراضي مركز سمنود بأي مخاطر.

مؤتمر ومسيرة بشوارع الغربية لتأييد إبراهيم مجدي حسين مرشح الشباب بـ"القائمة الوطنية" لانتخابات النواب (فيديو)

ترقية 14 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 22 مدرسا بجامعة طنطا

وأكدت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية أن المناسيب الحالية آمنة، ولا تشهد أي تغييرات مقلقة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حول تهديد الأراضي الزراعية في سمنود غير دقيق.

كما أوضح المهندس سعد جرجس وكيل وزارة الرى للوجه البحري بقطاع حماية النيل أن المؤشرات الفنية الخاصة بفرعي دمياط ورشيد ثابتة، سواء من ناحية المناسيب أو التصرفات المائية، دون وجود أي ارتفاعات مفاجئة أو تطورات تدعو للقلق.

وكانت رئاسة مركز ومدينة سمنود قد أصدرت بيانًا تحذيريًا دعت فيه المزارعين وأصحاب الأراضي الواقعة على ضفاف فرع دمياط إلى توخي الحذر خلال الأيام المقبلة في ظل توقعات بارتفاع محتمل في منسوب المياه نتيجة التغيرات الموسمية وشدد البيان على ضرورة متابعة الأوضاع الميدانية واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على المحاصيل والممتلكات.

وأكد المهندس السيد حسن عبد العال رئيس مركز ومدينة سمنود أن التعامل مع مثل هذه التوقعات يتم وفق خطط جاهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع استمرار المرور الميداني على المناطق القريبة من النهر ورفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ وشدد على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الرسمية وعدم إقامة أي منشآت أو زراعات جديدة في حرم النهر حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ترقية 14 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 22 مدرسا بجامعة طنطا

مؤتمر ومسيرة بشوارع الغربية لتأييد إبراهيم مجدي حسين مرشح الشباب بـ"القائمة الوطنية" لانتخابات النواب (فيديو)

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية للمشاركة في ندوة بجامعة طنطا

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية