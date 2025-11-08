ري الغربية تنفي تأثر سمنود بارتفاع منسوب النيل

18 حجم الخط

نفت مديرية الري بمحافظة الغربية ما تردد عبر بعض المنصات خلال الساعات الماضية، بشأن ارتفاع منسوب نهر النيل، وتأثر أراضي مركز سمنود بأي مخاطر.

وأكدت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بمحافظة الغربية أن المناسيب الحالية آمنة، ولا تشهد أي تغييرات مقلقة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حول تهديد الأراضي الزراعية في سمنود غير دقيق.

كما أوضح المهندس سعد جرجس وكيل وزارة الرى للوجه البحري بقطاع حماية النيل أن المؤشرات الفنية الخاصة بفرعي دمياط ورشيد ثابتة، سواء من ناحية المناسيب أو التصرفات المائية، دون وجود أي ارتفاعات مفاجئة أو تطورات تدعو للقلق.

وكانت رئاسة مركز ومدينة سمنود قد أصدرت بيانًا تحذيريًا دعت فيه المزارعين وأصحاب الأراضي الواقعة على ضفاف فرع دمياط إلى توخي الحذر خلال الأيام المقبلة في ظل توقعات بارتفاع محتمل في منسوب المياه نتيجة التغيرات الموسمية وشدد البيان على ضرورة متابعة الأوضاع الميدانية واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على المحاصيل والممتلكات.

وأكد المهندس السيد حسن عبد العال رئيس مركز ومدينة سمنود أن التعامل مع مثل هذه التوقعات يتم وفق خطط جاهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة مع استمرار المرور الميداني على المناطق القريبة من النهر ورفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ وشدد على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الرسمية وعدم إقامة أي منشآت أو زراعات جديدة في حرم النهر حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

