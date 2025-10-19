الأحد 19 أكتوبر 2025
ماجدة خير الله: تقديم جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" غير موفق

أبطال مسلسل لن أعيش
أبطال مسلسل لن أعيش في جلباب ابي

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن رأيها في قرار تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عام 1996. 

وقالت خير الله لـ "فيتو": "فكرة تقديم جزء ثانٍ من العمل غير موفقة، وليست سديدة، لأن أهم عناصر نجاح الجزء الأول ليسوا متواجدين، وأولهم نور الشريف".

وتابعت: "هناك العديد من الفنانين الذين كانوا يشكلون عوامل نجاح هذا العمل مثل مصطفى متولي، ومخلص البحيري، وفاروق الرشيدي، وكل هؤلاء لم يعد لهم وجود حاليًا في الساحة. كما أن عبلة كامل لن تظهر في الجزء الثاني نهائيًا". 

وأشارت خير الله إلى أن تقديم جزء ثانٍ يعتمد بشكل كبير على الأحفاد، وهو أمر لا يراه مهمًا، معتبرة أن قصص الأبناء في الجزء الأول لم تكن بمستوى الجزء الأول نفسه. 

وأضافت: "كيف سيكون رد فعل الجمهور تجاه الأحفاد؟ أعتقد أن نتيجة العمل ستكون أسوأ مما حدث في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية".

إعلان عن الجزء الثاني

وكان عمر محمد رياض أعلن عن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث كتب: "قالوا إن الحكاية خلصت، بس في حكايات، بتختار هي ترجع بنفسها، لن أعيش في جلباب أبي 2".

نجاح الجزء الأول

يُعتبر مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من كلاسيكيات الدراما المصرية، وعُرض في عام 1996، وحقق نجاحًا كبيرًا لا يزال مستمرًا حتى الآن. المسلسل من بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، ناهد رشدي، وفاء صادق، وحنان ترك، وهو من إنتاج إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أحمد وفيق.

