الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

التايجر ونقشة الزيبرا موضة أزياء شتاء 2026 (صور)

موضة شتاء 2026
موضة شتاء 2026
18

موضة الشتاء دائما مميزة لأنها تأتى بألوان متجددة كل عام، وتنتظرها الفتيات حبا فى ألوان الشتاء وملابسه، على الرغم من أن ألوان الشتاء دائما معروفة.

وتعد الألوان الداكنة هى ألوان الشتاء الشهيرة التى توجد كل عام، ورغم ذلك تفاجأنا بيوت الأزياء العالمية بألوان جديدة ومختلفة تناسب جميع الأذواق.

 

موضة أزياء شتاء 2026

وتستعرض الصور التالية التى عرضتها صفحة عالموضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، احدث صيحات موضة أزياء الشتاء لعام 2026.

 

وسيطر التايجر ونقشة الزيبرا على الأزياء هذا العام، ورغم أنها الوان ليست بجديدة خاصة التايجر الموجودة فى كل عام إلا أنه جاء مع ألوان جديدة يمكن دمجها معه لإضفاء لمسة جمالية مميزة على صاحبته.

أما نقشة الزيبرا فهى غير منتشرة وظهرت قديما إلا أنه عادت بقوة هذا الموسم وايضا تم دمجها مع ألوان زاهية ومختلفة.

وعرضت الصور تناسق التايجر مع ألوان جديدة بعيدا عن البنى والبيج ودرجاتهم، حيث ظهر التايجر هذا العام مع الأحمر والزيتى والرمادى واللبنى والأبيض والجينز وهى الوان زاهية وجريئة تمنح صاحبتها ثقة عالية بالنفس وأناقة لا مثيل لها.

بينما جاءت ازياء نقشة الزيبرا بلونين ابيض مع أسود وأبيض مع بنى، وتم تنسيقها مع ألوان البنى بدرجاته وكذلك الاحمر الداكن والأبيض وهى ألوان مميزة تظهر جمال لون نقشة الزيبرا ما يضفي لمسة جمالية على صاحبتها.

