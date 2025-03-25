ملابس عيد الفطر 2025، تخفيضات على الماركات العالمية بالمولات.. تفاوت كبير في الأسعار بين الماركات.. وهذه أهم نصائح للمتسوقين (صور)

تشهد الأسواق المصرية حركة نشطة في شراء ملابس العيد مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تتنافس الماركات العالمية والمحلية في تقديم أحدث صيحات الموضة بأسعار متفاوتة.

ويشهد الإقبال على شراء ملابس العيد من المولات والمتاجر التي تحمل علامات تجارية عالمية زيادة ملحوظة، وذلك لعدة أسباب:

جودة المنتجات

* تتميز الماركات العالمية بجودة خاماتها وتصميماتها العصرية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من المستهلكين الذين يبحثون عن ملابس تدوم طويلًا.

التنوع في التصميمات:

* تقدم المولات والمتاجر الكبرى تشكيلة واسعة من الملابس التي تناسب جميع الأذواق والأعمار، مما يتيح للمتسوقين العثور على ما يناسبهم بسهولة.

العروض والتخفيضات:

* تقدم العديد من الماركات العالمية عروضًا وتخفيضات خلال فترة العيد، مما يشجع المستهلكين على الشراء منها.

تجربة التسوق المريحة:

* توفر المولات والمتاجر الكبرى تجربة تسوق مريحة وممتعة، حيث يمكن للمتسوقين التجول والتسوق في مكان واحد، بالإضافة إلى توفر خدمات مثل غرف القياس ومواقف السيارات.

مواكبة الموضة:

* يرغب الكثير من الشباب من مواكبة الموضة والظهور بمظهر جذاب خلال العيد، مما يجعل الماركات العالمية خيارهم الأمثل.

إليك نظرة على أسعار بعض القطع من أشهر الماركات:

مارك اند سبنسر (Marks & Spencer):

* بنطلون صيفي قماش: 3299 جنيها مصري.

* شيرت تلت كم: 1099 جنيها مصري.

* جيبة: 2299 جنيها مصري.

* جاكت: 4999 جنيها مصري.

* سويتشيرت: 1699 جنيها مصري.

* بيجاما بناتي: 1799 جنيها مصري.

* شراب قطعتين: 499 جنيها مصري.

* بلوزة صيفي بكم: 2299 جنيها مصري.

إتش آند إم (H&M):

* جاكت جينز: 2799 جنيها مصري.

* بنطلون جينز: 1499 جنيها مصري.

* بلوزة كت صيفي: 1499 جنيها مصري.

* بنطلون قماش: 1199 جنيها مصري.

* جاكت كت: 1699 جنيها مصري.

* جينز: 1999 جنيها مصريا.

أمريكان إيجل (American Eagle):

* سويت شيرت: 2400 جنيه مصري.

* جينز: 2700 جنيه مصري.

* بولو نص كم: 1400 جنيه مصري.

* جينز: 2600 جنيه مصري.

* فستان: 1200 جنيه مصري (بعد الخصم).

* تي شيرت: 800 جنيه مصري (بعد الخصم).

سبلاش (Splash):

* تي شيرت: 449 جنيها مصريا.

* فستان: 3399 جنيها مصريا.

* فستان: 2899 جنيها مصريا.

ماكس (Max):

* خصم 50% على بعض القطع.

* بنطلون: 430 جنيها مصريا (بدلًا من 800 جنيه مصري).

* فستان صيفي: 550 جنيها مصريا (بدلًا من 950 جنيها مصريا).

* سويت شيرت: 990 جنيها مصريا.

* فستان: 1810 جنيهات مصرية.

زارا (Zara):

* بنطلون قماش كلاسيك: 2490 جنيها مصريا.

* بلوزة ستان: 1690 جنيها مصريا.

* جينز: 2490 جنيها مصريا.

* تي شيرت: 109 جنيهات مصرية.

* Mom fit جينز: 2190 جنيها مصريا.

* بنطلون: 1690 جنيها مصريا.

* بليزر كت: 2490 جنيها مصريا.

* شبشب: 1690 جنيها مصريا.

تفاوت الأسعار

تتفاوت الأسعار بشكل كبير بين الماركات، حيث تعتبر ماركات مثل مارك اند سبنسر وزارا وأمريكان إيجل من الماركات ذات الأسعار المرتفعة نسبيًا.

* تقدم بعض الماركات مثل ماكس وأمريكان إيجل تخفيضات تصل إلى 50% و70% على بعض القطع، مما يوفر فرصة للحصول على ملابس العيد بأسعار مناسبة.

* يجب الانتباه الي ان بعض الاسعار بعد الخصم قد تكون غير ثابته.

* يجب الانتباه الي ان بعض القطع قد تكون غير متوفرة.

نصائح للمتسوقين

* مقارنة الأسعار بين الماركات المختلفة قبل الشراء.

* الاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة.

* التخطيط المسبق لشراء ملابس العيد لتجنب الاندفاع والشراء العشوائي.

* التاكد من جودة القماش قبل الشراء.

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