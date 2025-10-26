الإثنين 27 أكتوبر 2025
الكاروه أحدث صيحات موضة أزياء شتاء 2026 (صور)

موضة شتاء 2026
موضة شتاء 2026

مع اقتراب فصل الشتاء أعلنت بيوت الموضة العالمية عن أحدث صيحات موضة أزياء شتاء 2026، التى تنتظرها معظم الفتيات كل عام فى نفس التوقيت.

وتحرص كل فتاة عند متابعة أحدث صيحات الموضة على اختيار ما يناسبها من ألوان وقصات للظهور بإطلالة مختلفة عند تطبيق احدث صيحات الموضة.

وتستعرض الصور التالية التى فرضتها صفحة عالموضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، احدث صيحات موضة أزياء فصل الشتاء لعام 2026.

وجاءت موضة الشتاء هذا العام بألوان الكاروه المتداخلة ومعظمها ألوان دافئة تمنح الشعور بالدفء مثل الأحمر والأسود والزيتى والبنى والازرق بدرجاته والرمادى والبيج.

موضة شتاء 2026
موضة شتاء 2026

وتنوعت ألوان الماركة بدمج أكثر من لون معا حيث جاء اللون الرمادي مع الازرق والاحمر وجاء البنى مع الازرق الفاتح وجاء الاحمر فى مزيج بين الأسود والبيج، كما جاء الأسود مع الزيتى الفاتح ليعطى مظهرا مميزا وأكثر جاذبية.

واختيار الملابس على الموضة لا يعني فقط اتباع آخر الصيحات، بل يعني أيضا اختيار ما يناسب شخصيتك وجسمك ويظهرك بأفضل إطلالة ممكنة. 

موضة شتاء 2026
موضة شتاء 2026

ويجب عند اختيار الأزياء على الموضة، التعرف على شكل الجسم، هل هو على شكل تفاحة، أم كمثرى، أم مستطيل، أو ساعة رملية، فمعرفة شكل جسمك تساعدك على اختيار القصات التي تبرز جمالك وتخفي العيوب.

كما يجب تحديد أسلوب الملابس هل كلاسيك ام كاجوال ام جريء فلا ينصح اتباع الصيحات العشوائية بل اختيار ما يعبر عنك، والأهم من ذلك متابعة مجلات الموضة والتعرف على كيفية تناسق الالوان ودمجها معا ما يساعد فى اختيار المناسب على أحدث صيحات الموضة بشكل مناسب.

موضة شتاء 2026
موضة شتاء 2026

والتناسق بين القطع أهم من الصيحة بحد ذاتها، فحتى أبسط الملابس يمكن أن تبدو على الموضة عندما تكون منسقة جيدا، واستخدمي إكسسوارات بسيطة لإضافة لمسة أنثوية وعصرية، واختاري حذاء وشنطة بلون متناسق مع ملابسك.

موضة شتاء 2026
موضة شتاء 2026
يارا السكري تخطف الأضواء في أسبوع الموضة بباريس (صور)

مشاهد توثق حفل تأبين ووداع أيقونة الموضة الإيطالية جورجيو أرماني (صور)

