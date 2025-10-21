الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أحدث صيحات موضة أزياء الخريف والشتاء لعام 2026 (صور)

 تهتم الفتيات كثيرا بمتابعة بيوت الأزياء العالمية لمعرفة أحدث صيحات الموضة من حيث الألوان والملابس واتباعها ما يزيد من جاذبيتهن.

ومع حلول فصل الخريف وتغيير درجات حرارة الطقس تبحث الفتيات عن أحدث صيحات موضة الخريف الذى عادة تنتمي ألوانه إلى ألوان الشتاء لتمنح الشعور بالدفء خاصة فى الليالى الباردة.

وتستعرض الصور التالية التى نشرتها صفحة عالموضة، أحدث صيحات موضة أزياء  الخريف والشتاء فى 2026، والتى تميزت بطابع شتوى لوجود ألوان ناعمة وداكنة تمنح الشعور بالدفء، خاصة أن نوعية الملابس ثقيلة مثل ملابس الشتاء.

 ومن أحدث صيحات الألوان فى موضة ملابس الخريف لشتاء عام 2026، اللون البنفسجي الداكن والنبيتى والأخضر الزرعي بدرجات والبرتقالى الداكن بدرجاته والبيج والبنى والرمادى والفيروزى الداكن والكشمير بدرجاته، وجميعها ألوان شتوية ناعمة تعشقها الفتيات ومعظمها مناسبة لجميع ألوان البشرة.

 ويجب على الفتيات قبل اتباع صيحات الموضة وشراء الملابس على أحدث صيحات الموضة أن تكون الملابس لشكل الجسم وأن تكون الألوان ملائمة للون البشرة لتكتمل أناقتهن، خاصة أن الأناقة ليست مجرد اتباع الموضة بل إن تكون متناسقة ومناسبة الجسم ما يظهر جمال صاحبتها.

 ومن الضرورى اختيار ملابس مريحة ومناسبة لحالة الطقس الشعور بالراحة والثقة بالنفس أثناء الخروج، مع ضرورة اختيار اكسسوار وحذاء وحقيبة يد مناسبين للون الملابس وموضتها لتكتمل الأناقة والجمال فهى منظومة متكاملة يجب على الفتيات اتباعها للحفاظ على جمالهن وطلتهن وجاذبيتهن.

