أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الغرب أرسل 500 مليار يورو إلى أوكرانيا، في حين سرق نظام كييف مبلغا لا يُحصى من الأموال المخصصة.

وكتب مدفيديف على "تليجرام": "نصف تريليون يورو. هذا هو المبلغ الذي حوله الغرب إلى عصابة بانديرا منذ عام 2022".

ووصفه بأنه “مبلغ جنوني. حتى مع الأخذ في الاعتبار ما سرقه مهرجو كييف الدمويون والنهب الذي مارسته عصابات بانديرا المتطرفة، يبقى المبلغ هائلا وضخما”، مضيفا أن "حجم السرقة يتجاوز كل الحدود المعقولة".

وشدد مدفيديف على أن زيادة المساعدات الغربية لن تغير نتيجة النزاع، بل ستؤدي فقط إلى إضعاف أوكرانيا أكثر.

وأكد أنه بالأموال التي خصصها الغرب، "يمكن بناء أوكرانيا جديدة ومحايدة ومزدهرة".

وختم: "لكن هذا ليس مصيرها".

ويسود في الدول الغربية سخط من تقديم المساعدات لكييف، حيث أفادت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية بانتشار جو من الاستياء العام في ألمانيا، بسبب المساعدات المقدمة لكييف وسط تقارير عن فساد فلاديمير زيلينسكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المواطنين الألمان ودافعي الضرائب يتساءلون عما إذا كانت أموالهم التي أُرسلت بحسن نية إلى الشعب الأوكراني، تذهب إلى الشعب بشكل حقيقي".

ووفقا للصحيفة، تتزايد مشاعر مماثلة في دول أوروبية أخرى مثل هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا، حيث تتحدث السلطات صراحة بأن دعم المسؤولين الفاسدين في كييف ليس أولوية بالنسبة لهم.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الحرب استنزاف الموارد الأوكرانية، حيث يشكل التمويل الخارجي شريان الحياة للاقتصاد والجيش على حد سواء، في ظل مخاوف من تباطؤ الدعم الغربي وتغير الأولويات السياسية لدى بعض الشركاء الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.