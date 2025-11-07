الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: حرب أوكرانيا كلفتها باهظة وسنتمكن من إنهائها

ترامب، فيتو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة: بإمكاننا وضع حد للإغلاق الحكومي إذا تخلصنا من قاعدة التعطيل وعلى جمهوريي مجلس الشيوخ إنهاؤها.

وأضاف ترامب: "لا أعلم إلى متى سيستمر الإغلاق الحكومي وهذا يعود للديمقراطيين".

إنهاء الحرب في أوكرانيا

وتابع الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب في أوكرانيا.. روسيا لا تريد إنهاء الحرب التي لها كلفة كبيرة عليها وعلى وأوكرانيا.. أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".

 

ترامب يطالب الجمهوريين بإنهاء المماطلة التشريعية وإعادة الحلم الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسالة إلى أعضاء الحزب الجمهوري طالب فيها الجمهوريين أن ينهوا المماطلة التشريعية في مجلس الشيوخ وأن يعيدوا الحلم الأمريكي".

ترامب الرئيس الأمريكى الإغلاق الحكومي الحرب في أوكرانيا أوكرانيا روسيا

