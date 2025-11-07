ترامب: حرب أوكرانيا كلفتها باهظة وسنتمكن من إنهائها

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة: بإمكاننا وضع حد للإغلاق الحكومي إذا تخلصنا من قاعدة التعطيل وعلى جمهوريي مجلس الشيوخ إنهاؤها.

وأضاف ترامب: "لا أعلم إلى متى سيستمر الإغلاق الحكومي وهذا يعود للديمقراطيين".

إنهاء الحرب في أوكرانيا

وتابع الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب في أوكرانيا.. روسيا لا تريد إنهاء الحرب التي لها كلفة كبيرة عليها وعلى وأوكرانيا.. أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".

ترامب يطالب الجمهوريين بإنهاء المماطلة التشريعية وإعادة الحلم الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسالة إلى أعضاء الحزب الجمهوري طالب فيها الجمهوريين أن ينهوا المماطلة التشريعية في مجلس الشيوخ وأن يعيدوا الحلم الأمريكي".

