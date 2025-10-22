الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي يتوجه إلى السويد لتوقيع اتفاق حول تزويد كييف بالأسلحة

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد، اليوم الأربعاء، حيث سيعلن البلدان اتفاقًا لـ"تصدير" أسلحة، على ما أفادت الحكومة السويدية في بيان. 

ويلتقي زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينج المقر العام لشركة "ساب" لصناعات الدفاع التي تنتج مقاتلات "جريبن".

وأضافت الحكومة "في ختام اللقاء، يعقد كريسترسون وزيلينسكي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للقيام بإعلان في مجالات صادرات الدفاع".

وكتب كريسترسون على منصة "إكس": "وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".

والعام الماضي، علقت السويد خططها لإرسال مقاتلات من طراز "غريبن" إلى أوكرانيا، ردًا على طلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات إف-16 الأميركية.

