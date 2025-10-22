زيلينسكي يتوجه إلى السويد لتوقيع اتفاق حول تزويد كييف بالأسلحة

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد، اليوم الأربعاء، حيث سيعلن البلدان اتفاقًا لـ"تصدير" أسلحة، على ما أفادت الحكومة السويدية في بيان.

ويلتقي زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينج المقر العام لشركة "ساب" لصناعات الدفاع التي تنتج مقاتلات "جريبن".

وأضافت الحكومة "في ختام اللقاء، يعقد كريسترسون وزيلينسكي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للقيام بإعلان في مجالات صادرات الدفاع".

وكتب كريسترسون على منصة "إكس": "وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".

والعام الماضي، علقت السويد خططها لإرسال مقاتلات من طراز "غريبن" إلى أوكرانيا، ردًا على طلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات إف-16 الأميركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.