مصرع طفلين شقيقين فى حادث تصادم بالقناطر الخيرية

لفظ الطفلين " براء " و" انس " محمود صلاح صقر والمقيمان بقرية سندبيس مركز شرطة القناطر الخيرية القليوبية أنفاسهما الاخيرة فجر اليوم الإثنين متأثرين بإصابتهما فى حادث تصادم نقل مع سوزوكى على طريق خط 12 حيث تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى وجارى اتخاذ إجراءات دفنهما.

مصرع الطفلين " براء " و" انس " شقيقين متأثرين بإصابتهما فى حادث طريق خط 12 بالقناطر الخيرية



وفي سياق آخر، شيّع أهالي قرية سندبيس القناطر الخيرية القليوبية في مشهد جنائزى مهيب مساء أمس جثماني الطالب محمد نجم الدين مرشد (12 عامًا)، ورضا عبد الفتاح أحمد محمد (48 عامًا)، ضحيتي الحادث الذي وقع بطريق سندبيس – خط 12 اتجاه القناطر الخيرية.



حيث خرجت الجنازة من مسجد القرية وسط دموع مئات المشيعين من الأهالي فى القرية والقرى المجاورة لتشييع الضحيتين إلى مثواهما الأخير بمقابر اسرتيهما حيث عمّ الحزن أرجاء القرية، وارتفعت الدعوات بالرحمة والمغفرة للضحايا وبالصبر والسلوان لأسرهم.



وكان الحادث قد وقع أمس الأحد وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة أطفال أثناء عودتهم من المدرسة، إثر تصادم سيارتين ربع نقل وسوزوكي، مما أدى إلى انقلاب السيارة الاولى داخل مصرف بجوار الطريق واشتعال النيران بالسيارة الثانية.

