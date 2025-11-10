الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفلين شقيقين فى حادث تصادم بالقناطر الخيرية

ضحايا حادث خط 12
ضحايا حادث خط 12 بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

لفظ الطفلين " براء " و" انس " محمود صلاح صقر  والمقيمان بقرية سندبيس مركز شرطة القناطر الخيرية القليوبية  أنفاسهما الاخيرة فجر اليوم الإثنين متأثرين بإصابتهما فى حادث تصادم نقل مع سوزوكى على طريق خط 12  حيث تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى وجارى اتخاذ إجراءات دفنهما.

تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

مصرع الطفلين " براء " و" انس " شقيقين متأثرين بإصابتهما فى حادث طريق خط 12 بالقناطر الخيرية


وفي سياق آخر، شيّع أهالي قرية سندبيس  القناطر الخيرية القليوبية  في مشهد جنائزى مهيب مساء أمس جثماني الطالب محمد نجم الدين مرشد (12 عامًا)، ورضا عبد الفتاح أحمد محمد (48 عامًا)، ضحيتي الحادث الذي وقع بطريق سندبيس – خط 12 اتجاه القناطر الخيرية.


حيث خرجت الجنازة من مسجد القرية وسط دموع مئات المشيعين من الأهالي فى القرية والقرى المجاورة لتشييع الضحيتين إلى مثواهما الأخير بمقابر اسرتيهما  حيث عمّ الحزن أرجاء القرية، وارتفعت الدعوات بالرحمة والمغفرة للضحايا وبالصبر والسلوان لأسرهم.


وكان الحادث قد وقع أمس الأحد وأسفر عن مصرع شخصين  وإصابة أربعة أطفال أثناء عودتهم من المدرسة، إثر تصادم سيارتين  ربع نقل وسوزوكي، مما أدى إلى انقلاب السيارة  الاولى داخل مصرف بجوار الطريق واشتعال النيران بالسيارة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة القناطر الخيرية القليوبية اخبارالقليوبية محافظة القليوبية خط ١٢

مواد متعلقة

تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية

فائز بقرعة الحج من القليوبية: دعوت ربي ثلاثا فاستجاب لي في الرابعة (فيديو)

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية