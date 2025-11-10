الإثنين 10 نوفمبر 2025
مصدر بالزمالك: إيقاف قيد جديد بسبب مستحقات فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي تلقّى إخطارًا جديدًا يفيد بوجود أزمة قانونية تهدد بفرض إيقاف قيد جديد على النادي، وذلك بسبب زيادة مستحقات التونسي فرجاني ساسي بعد إضافة الفوائد المتراكمة على المبلغ الأصلي.

ووفقًا للمصدر، فإن المستحقات التي كان يجب دفعها لساسي في البداية بلغت 500 ألف يورو، إلا أن تأخر إدارات الزمالك المتعاقبة في السداد تسبّب في إضافة فوائد مالية ضخمة، لترتفع القيمة النهائية إلى 880 ألف يورو، وهو ما وضع النادي في موقف حرج قبل فتح باب القيد الشتوي.

وأضاف المصدر أن الزمالك تلقّى خطابًا رسميًا يؤكد ضرورة تسوية المبلغ خلال الفترة المقبلة لتجنب صدور قرار نهائي بإيقاف القيد، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية بدأت بالفعل التواصل مع محامي اللاعب للبحث عن آلية للتقسيط أو التفاوض على تخفيض قيمة الفوائد.

وأكد المصدر أن المجلس يسابق الزمن لحل الأزمة، خاصة أن ملف القيد يمثل أولوية قصوى في ظل حاجة الفريق لتدعيمات في يناير.

