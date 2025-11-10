الإثنين 10 نوفمبر 2025
جلسة مرتقبة في الأهلي بين ثلاثي إدارة ملف كرة القدم

سيد عبد الحفيظ ووليد
سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين
يعقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، القائم بأعمال المشرف العام على الكرة، جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي خلال الساعات المقبلة لمناقشة العديد من الملفات المهمة الخاصة بقطاع الكرة، وذلك تمهيدًا لعقد جلسة أخرى مماثلة مع الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل  يوم الجمعة، الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتوج الأهلي أمس ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

