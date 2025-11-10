الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة إصابة صديقهما بعاهة مستديمة في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بالاعتداء على صديقهما بآلة حادة، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية لجلسة 18 نوفمبر الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال أكتوبر الماضي بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، تعديا عمدا على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه، فانتظراه في أحد الأماكن التي اعتاد مروره منها.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أمسكه أحدهما، واعتدى عليه الآخر باستخدام “كزلك” في عينه اليسرى، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 35%.


كانت مباحث قسم شرطة الأزبكية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وإصابة أحدهم.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين 3 عاطلين بسبب خلافات بينهم أقدم خلالها اثنان منهم على ضرب المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأزبكية النيابة العامة الأزبكية

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة بالقليوبية

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في السيدة زينب

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية