اليوم محاكمة عاطلين بتهمة إصابة صديقهما بعاهة مستديمة في الأزبكية

18 حجم الخط

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بالاعتداء على صديقهما بآلة حادة مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال أكتوبر الماضي دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، تعديا عمدا على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه، فانتظراه في أحد الأماكن التي اعتاد مروره منها.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أمسكه أحدهما، واعتدى عليه الآخر باستخدام “كزلك” في عينه اليسرى، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 35%.



كانت مباحث قسم شرطة الأزبكية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وإصابة أحدهم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 عاطلين بسبب خلافات بينهم أقدم خلالها اثنين منهم علي ضرب المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.