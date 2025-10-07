الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحدث عاهة مستديمة للمجني عليه بأن تعدى عليه بالضرب وأخرج سلاحا ناريا، وأطلق صوبه عيارا أحدث له إصابة في يده.
وأثبت التقرير الطبي أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي قد تخلف جراءها عاهة مستديمة متمثلة في تلف بالأعصاب، وهذه العاهة المستديمة بنسبة 35 %.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بوصول شاب لأحد المستشفيات مصابا بعاهة مستديمة.

 وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل له معلومات جنائية، واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

