رئيس الحزب الناصري: إقبال المصريين على انتخابات النواب يجسد الوعي والانتماء الوطني

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ: إن المشهد الوطني المشرف الذي قدمه المصريون اليوم في الساعات الأولى من التصويت بالداخل في انتخابات مجلس النواب 2025، يجسد عمق الانتماء والوعي السياسي الذي يتمتع به أبناء الوطن، ويعبر عن صورة مصر الحقيقية التي تتجلى فيها روح الوحدة والإخلاص والانتماء للأرض والهوية.

وأضاف أبو العلا في تصريحاته لـ"فيتو"، أن الإقبال الكثيف من الشعب المصري بمختلف فئاته، من كبار السن والشباب والفتيات، يعكس إدراكًا وطنيًا راقيًا بأهمية المشاركة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو تعبير صادق عن الانتماء والمسئولية تجاه الوطن، ودليل واضح على الوعي الشعبي بأهمية المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن انتخابات البرلمان تأتي استكمالًا لمسيرة الديمقراطية التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان بحرية وشفافية، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة التي شهدتها اللجان الانتخابية اليوم تعكس قوة الدولة المصرية ووحدة صفها الداخلي.

وأكد أبو العلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلسًا قويًا يعبّر عن احتياجات المواطنين ويكون سندًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، داعيًا الناخبين إلى تحكيم صوت العقل واختيار المرشحين الأكفأ والأقدر على خدمة الناس وتمثيل دوائرهم بجدية وكفاءة.

ودعا رئيس الحزب العربي الناصري المواطنين في الداخل إلى مواصلة الزخم الوطني بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسئولية، وأن البرلمان القادم سيكون ساحة للتعبير عن إرادة الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.