سياسة

ندوة بالحزب العربي الناصري غدا لمناقشة التحديات الراهنة في السودان وعلاقتها بمصر

يعقد الحزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ندوته الأسبوعية تحت عنوان “السودان..التحديات الراهنة والبعد الاستراتيجي في علاقته بمصر” وذلك مساء غد الخميس الموافق 6/11/2025 بمقر الحزب المركزى 8 شارع طلعت حرب بالقاهرة.

أطراف ندوة الحزب الناصري 

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، أن الندوة سوف تستضيف عددا من الخبراء والباحثين منهم: الكاتبة الدكتورة أسماء الحسينى مدير تحرير الأهرام للشئون السياسية، إلى جانب البروفسير مديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالى السوداني السابق، والصادق على حسن رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، والدكتورة سامية نهار الناشطة النسوية السودانية.

الأزمة السودانية وتداعياتها على الشعب السوداني 

وأضاف الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب الناصري، أن الندوة سوف تناقش عددا من المحاور الهامة يأتي على رأسها الأزمة السودانية والحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وما يتعرض له الشعب السوداني من مجاعات وانتشار الأمراض والانهيار الاقتصادي.

وتابع عمرو رضوان: سيتم التطرق أيضا لخطورة استمرار الأوضاع الحالية وعلاقتها من ناحية البعد الاستراتيجية بمصر وتأثير ذلك على العمق الاستراتيجى لمصر باعتبار السودان تمثل عمق استراتيجى لمصر.

