ليفاندوفسكي يلاحق مبابي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، عاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة لمطاردة الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ12.

وسجل ليفاندوفسكي هاتريك في فوز برشلونة أمام سيلتا فيجو برباعية ليقز نجم البرسا لمركز الوصافة في جدول هدافي الدوري خلف مبابي المتصدر لجدول الترتيب بعدما غاب الأخير عن التهديف بعد مباراة ريال مدريد أمام ريال فاليكانو التي انتهت بالتعادل السلبي.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 12

1- كيليان مبابي ريال مدريد 13 هدفا

2- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 7 أهداف

3- إيتا إيونج ليفانتي - فياريال 6 أهداف

3- فيدات موريكي مايوركا 6 أهداف

4- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 5 أهداف

4- فيران توريس برشلونة 5 أهداف

4- كوتشو هيرنانديز ريال بيتيس 5 أهداف

4- بورخا إيجليسياس سيلتا فيجو 5 أهداف

4- ميكيل أويارزابال ريال سوسييداد 5 أهداف

وكان روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، حقق مجموعة من الأرقام المبهرة، بعد الأداء المميز الذي قدمه في فوز البارسا على سيلتا فيجو بنتيجة (4-2)، حيث سجل هاتريك تاريخي، أكد من خلاله، مكانته بين أبرز هدافي الدوريات الأوروبية.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح ثالث أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الليجا خلال القرن 21، بعمر 37 عامًا و80 يومًا، خلف خورخي مولينا (39 عامًا و241 يومًا) أمام مايوركا عام 2021، وخواكين سانشيز (38 عامًا و140 يومًا) أمام أتلتيك بيلباو عام 2019.

