ثقافة وفنون

عاطف إمام عن شطبه من نقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل ظلمني

علق الموسيقار عاطف إمام على قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل بعد أزمات بينهما، موضحا: “مصطفى كامل ظلمني جدا، وكل الإجراءات التي اتخذها بشأني باطلة”- على حد قوله. 

وقال عاطف إمام في تصريح خاص لفيتو إنه تعرض لأزمة صحية مؤخرا، وإنه سيدخل المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد قرار شطبه من النقابة.

وأوضح الموسيقار أنه أمضى ما يقارب ثلاثة عقود داخل النقابة، شارك خلالها في خدمة الأعضاء والدفاع عن حقوقهم، مؤكدًا أن تاريخه المهني داخل المجلس خالٍ من أي تجاوزات، وأن النقابة بالنسبة له بيت العمر ومكان الانتماء الأول.

وأشار إمام إلى أن الخلاف بدأ عندما طالب بتفعيل الدور الخدمي للنقابة وتحسين منظومة الرعاية الصحية والعلاجية للأعضاء، موضح أنه فوجئ لاحقا بقرار إداري يزعم تجاوزه الحد المخصص للعلاج، وهو ما وصفه بـ”الصدمة الكبرى” بعد سنوات طويلة من العطاء.

واختتم عاطف إمام حديثه بالتأكيد على تمسكه بحقوقه، قائلًا:قضيت عمري في خدمة الموسيقيين، وراح أرجع حقي بالطرق القانونية، لأن اللي أطالب به هو حق أصيل لكل عضو في النقابة.

