نقيب المهن الموسيقية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد منير

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أنه تواصل معه شخصيًا للاطمئنان عليه بعد نقله للمستشفى

مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

وقال “كامل” في بيان له:" إن الكينج محمد منير بخير وحالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه شعر ببعض الإرهاق والتعب البسيط، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية والاطمئنان على حالته.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن جميع مؤشرات منير الصحية مطمئنة، مؤكدًا أن الفنان الكبير يحظى بمتابعة طبية دقيقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية.



وتعرض الفنان محمد منير إلى أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستششفيات الكبرى

وقال أحمد البنداري مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الكينج نقل إلى المستشفى بسبب حالة إرهاق، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى اليوم، بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية.

