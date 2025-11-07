الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقيب المهن الموسيقية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد منير

محمد منير
محمد منير
18 حجم الخط

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية  جمهور الكينج محمد منير بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أنه تواصل معه شخصيًا للاطمئنان عليه بعد نقله للمستشفى 

مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير 

وقال “كامل” في بيان له:" إن الكينج محمد منير بخير وحالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه شعر ببعض الإرهاق والتعب البسيط، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية والاطمئنان على حالته.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن جميع مؤشرات منير الصحية مطمئنة، مؤكدًا أن الفنان الكبير يحظى بمتابعة طبية دقيقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية.


وتعرض  الفنان محمد منير إلى أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستششفيات الكبرى

وقال أحمد البنداري مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الكينج نقل إلى المستشفى بسبب حالة إرهاق،  مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى اليوم، بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الكينج محمد منير محمد منير

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

المزيد
الجريدة الرسمية