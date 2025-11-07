نقيب المهن الموسيقية بالمنيا: الحالة الحرجة لـ إسماعيل الليثي تمنع نقله لمستشفى آخر

18 حجم الخط

قال السيد حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بالمنيا، إن الفنان إسماعيل الليثي منذ دخوله المستشفى في حالة حرجة، مؤكدًا أن الطاقم الطبي يبذل كل جهده لتقديم العلاج اللازم بعد الحادث المروع الذي تعرض له المطرب.

حادث إسماعيل الليثي

وأضاف نقيب المهن الموسيقية بالمنيا في تصريح خاص لـ "فيتو": "الحالة حرجة وهو حاليًا على أجهزة التنفس الصناعي، ووكيل وزارة الصحة يتابع الحالة لحظة بلحظة".

وأشار إلى صعوبة نقل الفنان لمستشفى آخر قائلًا: "إحنا متكتفين، وأي حركة قد تكون خطرة عليه، لذلك لا يمكن نقله لمستشفى آخر".

وتابع نقيب المهن الموسيقية بالمنيا: "هناك أربعة أعضاء من فرقته الموسيقية في الحادث؛ تم نقل اثنين منهم إلى مستشفيات أخرى، بينما من المقرر أن يخضع اثنان آخران لعمليات جراحية غدًا".

تطورات الحالة الصحية للمطرب

وكشفت “رحلة” مديرة أعمال زوجة إسماعيل الليثي، عن تطورات الحالة الصحية للمطرب، بعد الحادث المروع الذي تعرض له على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من إحياء حفل غنائي.

وقالت مديرة أعمال زوجة إسماعيل الليثي في تصريح خاص لـ"فيتو": إن المطرب مازال في العناية المركزة بالمستشفي حتي الآن تحت إشراف طبي، نظرا لإصابته الكبيرة التي تتطلب متابعة بعناية، إثر الحادث الذي تعرض له

فيما كشف مقربون من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع بطريق المنيا الصحراوي، أثناء عودته من حفل في أسيوط.

وكتب أحد المقربين على صفحة المطرب بـ"فيس بوك": "إسماعيل عنده كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس، ولو سمحتوا عايزين رعاية مركزة ضروري".

كما ظهرت إحدى المقربات من المطرب إسماعيل الليثي تناشد أهالي المنيا في مساعدتها لإنقاذ المطرب، وقالت: "أرجوكم اللي يعرف مستشفى فيها إمكانيات ورعاية مركزة يبعت لي بسرعة، إسماعيل بيموت".

إصابة المطرب إسماعيل الليثي في حادث مروع

وأصيب المطرب الشعبي إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، في حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، المار على نطاق محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 3 آشخاص وإصابة 7 آخرين.

وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة، حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًّا.

وأظهرت مقاطع فيديو استغاثات من مقربين من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، لإنقاذه بعد تدهور صحته.

كما أظهر فيديو انهيار زوجة إسماعيل الليثي من داخل المستشفى، وسط مناشدة من أحد المقربين من إسماعيل الليثي:" دعواتكم لإسماعيل يا جماعة وادعوا له، إسماعيل في حالة خطرة ومحتاجين عناية مركزة".

