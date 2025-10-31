عضو نقابة المهن الموسيقية يحذر من محاولات للتفرقة داخل المجلس

قال علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية: إن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تعرض لأزمة صحية يوم أمس، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأضاف سلامة: "هناك محاولات لزرع الفتنة والتفرقة بين أعضاء مجلس النقابة، ولكننا سنظل متحدين، ونواجه أي مؤامرات تستهدف تماسكنا".

مصطفى كامل يوجه تحذيرًا شديد اللهجة

وكان نقيب المهن الموسيقية، وجه الفنان مصطفى كامل، تحذيرًا شديد اللهجة لبعض الأشخاص الذين وجهوا اتهامات للعاملين معه في مجلس النقابة بغياب العدالة، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه وزملائه ضد ما وصفه بـ 'الافتراءات والأكاذيب'.

وظهر مصطفى كامل في فيديو بثّه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: «رغم ظروفي المرضية، كان لازم أعمل الفيديو ده وأتكلم بصراحة.. إلى كل المشبوهين والمرتزقة، موعدنا قريب بإذن الله أمام أجهزة الدولة والقضاء».

وأضاف أن المجلس الحالي الذي يعمل معه هو "أشرف وأنزه مجلس" تولّى إدارة النقابة، موضحًا أنه لا يستثني أحدًا من المحاسبة إذا ثبت وجود تقصير أو مخالفة، قائلًا:«اللي هنثبت عليه حاجة أنا أول الناس بيني وبينه القانون، محدش كبير على الحساب أيًا كان».

مصطفى كامل: "الخائن لن يكون له مكان معي"

وتابع نقيب الموسيقيين حديثه مؤكدًا أن أي شخص يثبت خيانته أو تورطه في الإساءة إلى النقابة أو العاملين بها لن يكون له مكان داخل الكيان، قائلًا: «الخائن والمعاون لكم لن ينال شرف وضع اسمه بجانب اسمي وأسماء الشرفاء الذين عاونوني في الوصول إلى قمة النجاح التي وصلنا إليها».

كما وجّه رسالة حادة إلى بعض الأشخاص الذين هاجموه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «يا حرامي يا عبيط أنت واللي معاك.. فاكر إنك بتفتح وتقفل الصفحة ومحدش رصدك؟ البلد مش سايبة، ورب الكعبة هاتتجابوا واحد واحد».

وأوضح مصطفى كامل أنه خلال فترة تولّيه المسؤولية حرص على الحفاظ على وحدة المجلس رغم الخلافات الداخلية بين بعض الأعضاء، مؤكدًا أنه تعمّد تجاوز الصراعات الشخصية من أجل استقرار الكيان، قائلًا: «لو كنت أحببت الفتنة فعندي مليون دليل على أن النفوس لم تكن متصالحة، لكني تعمّدت الحفاظ على الكيان وكتمت بداخلي كل ما يمكن أن يشعل النيران».

وفي ختام رسالته، شدّد نقيب الموسيقيين على أن هدفه الأساسي هو استمرار نجاح النقابة والحفاظ على هيبتها، مؤكدًا أنه لن يلتفت لأي خلافات شخصية، مضيفًا:«لن أجبر أحدًا على الحب أو الوفاء لشخصي، لكن أطالب الجميع بالعمل من أجل الحفاظ على هذا الكيان العظيم. الحبيب سيظل حبيبًا، والزميل سيظل زميلًا له مني كل الاحترام».

