الإثنين 10 نوفمبر 2025
فحص طبي لـ تريزيجيه وجراديشار اليوم بعد إصابة قمة السوبر المصري

يخضع محمود حسن تريزيجيه وجراديشار لاعبا الأهلي لفحوصات طبية اليوم من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها الثنائي أمس وغادر على إثرها مباراة الزمالك أمس في السوبر المصري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري 2025

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل من المقرر أن يأتي يوم الجمعة، الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتوج الأهلي امس ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية