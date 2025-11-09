تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

18 حجم الخط

علّق الإعلامي عمرو أديب على فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون مقابل، معبرًا عن حزنه وغضبه من غياب العدالة التنافسية في كرة القدم المصرية.

تهنئة مشروطة للأهلي.. ورسالة لجمهور الزمالك

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر: "أهنئ النادي الأهلي على الفوز بكأس السوبر، وأقول لإخواتي وأولادي في الزمالك معلش.. إحنا ما بنلاعبش فريق عادي، فيه خلل في ميزان القوة في الكرة المصرية".

وأوضح أن الأهلي أصبح كيانًا ماليًا وبشريًا وجماهيريًا ضخمًا، يمتلك كل المقومات من لاعبين، ورعاة، واستادات، بينما الزمالك يعاني من صعوبات مالية ورواتب متأخرة.

"مفيش عدالة كروية".. ومقارنة بين الإمكانيات

وأضاف أديب بلهجة غاضبة: "إحنا بنلعب فريق عنده 10 مهاجمين، والجون نفسه مهاجم! الأهلي حاطط فلوس لا قبل لنا بيها، والزمالك بينزل لاعيبة مش عارفة أسماء لاعيبة الأهلي أصلًا".

وأشار إلى أن المباراة لم تكن عادلة، مؤكدًا أن الأهلي تفوق ليس فقط بالملعب، بل بإمكانياته المادية والتنظيمية التي لا تقارن.

"العنف في الملعب وسكوت التحكيم"

وانتقد أديب أداء التحكيم، قائلًا: "الزمالك اتضرب ضرب غير عادي، واللاعب البرازيلي اتضرب طول الوقت، ومحدش حماه. الأهلي كان عنيف جدًا ومفيش حماية للاعيبتنا".

وأضاف أن حتى معلق المباراة بدا وكأنه يحتفل بالأهلي من أول دقيقة لآخر ثانية:"ليفربول لما بيقابل السيتي، حد بيغني لليفربول؟".

"الأهلي بياخد كل حاجة.. والزمالك مش لاقي أرض!"

وهاجم أديب ما وصفه بـ"الاحتكار" قائلًا:"فيه نادي بياخد كل حاجة.. الرعاة، الفلوس، الأراضي، اللاعيبة. إحنا في الزمالك بندور على حتة أرض مش لاقيين!"وتابع ساخرًا:"الشاطرة تغزل برجل حمار.. إزاي ننافس كده؟"

انتقادات لزيزو ورسالة مؤلمة للجماهير

رد أديب على تصريح زيزو لاعب الزمالك الذي قال إن "للأهلي الكلمة الأولى":"استنى يا ابني، إنت لسه ملحقتش تبقى أهلاوي، وليه متسلمش على هشام نصر يا عم ابلع ريقك الأول!".

وفي نهاية حديثه، وجه أديب رسالة حزينة لجمهور الزمالك:"أنا يأست، بس فخور بلاعبي الزمالك اللي بيكافحوا في ظروف صعبة. مبروك للأهلي من دلوقتي الدوري والكأس وإفريقيا، بس رجعوا حتى حتة الأرض للزمالك!".

"الزمالك فريق الغلابة.. والأهلي فريق الدولة"

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا: "الأهلي عنده 12 لاعب محتاج حلقة لكل واحد، والزمالك فريق الغلابة، بس الحمد لله كانوا رجالة"، متابعًا:"استمرار الوضع ده خطر، لأن المنافسة هي اللي بتدي طعم للبطولات. لما الأهلي يكسب كل حاجة، مفيش متعة، ومفيش كورة..نادي الزمالك بيضيع وبقول للدولة إذا كان كده أنا ماشي.. ده حتى جوجل بيحتفي بفوز الأهلي والهواء وكل شيء بيحتفل بفوز نادي المليار".

