وليد صلاح الدين: الأهلي يتجه للتفاوض حول تجديد عقود 6 لاعبين

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن خطة النادي لبدء مفاوضات تجديد عقود ستة لاعبين خلال الفترة المقبلة، مؤكّدًا أن الأمور تُدار وفقًا لقرارات المجلس الجديد ولجنة التخطيط، وأن الوضع داخل القلعة الحمراء هادئ تمامًا بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

تصريحات قوية لوليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية: «لدينا 6 لاعبين نسعى لتجديد عقودهم، واللاعبين ملتزمين. لم نجلس مع أي لاعب حتى الآن وكنا ننتظر قدوم المجلس الجديد».

وأضاف مدير الكرة موضحًا آلية التعامل مع ملفات التجديد: «أي لاعب عقده مستمر لأكثر من موسم لن يتم فتح ملف التمديد معه. سوف نذهب للتفاوض مع الـ6 لاعبين، وفقا لقرارات إدارة النادي وقرارات لجنة التخطيط، وكل لاعب يتم تقييمه».

وأكد صلاح الدين أن الأجواء داخل الفريق هادئة وأن الانضباط واضح بين اللاعبين، داعيًا الجماهير إلى الثقة في إدارة الأمور: «الأمور هادئة تمامًا داخل الأهلي».

كما تحدّث عن أسماء بارزة يرغب النادي في حسم ملف تجديدهم، مشيرًا إلى: «نتمنى كل اللاعبين يمضوا على عقود التجديد: الشحات، ديانج، كوكا، وعبد القادر».

وخاطب مدير الكرة جمهور الأهلي برسالة طمأنة حول قيمة العناصر الموجودة بالفريق: «مش أي لاعب يلعب في الأهلي، وهذه رسالتي للجمهور، عندنا لاعبين لو خرجت برة هتكسر الدنيا».

