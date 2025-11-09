الإثنين 10 نوفمبر 2025
حكم تركي سابق يعلق على هدف الزمالك الملغي في مرمى الأهلي بالسوبر المصري

الحكم الدولي التركي
الحكم الدولي التركي سيركان شينار، فيتو
السوبر المصري، أكد الحكم التركي السابق سيركان شينار، أن قرار طاقم التحكيم بإلغاء هدف الزمالك الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى الأهلي خلال مباراة السوبر المصري كان صحيحًا تمامًا.

 

طاقم الحكام اتخذوا القرار الصحيح  

وقال سيركان شينار، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" ليس هناك الكثير للحديث عنه هنا، طاقم التحكيم وحكم الفيديو المساعد اتخذوا القرار الصحيح، والموقف واضح للغاية".

وأضاف أن الكرة لمست يد سيف الجزيري قبل تسجيل الهدف، ما يستوجب إلغاؤه وفق لوائح اللعبة، مشيرًا إلى أن الحكم قدّم أداءً جيدًا خلال اللقاء وطبق القانون بدقة في إلغاء هدف الجزيري.

الأهلي يتوج بالسوبر المصري 

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما الليلة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي

الجريدة الرسمية