محمد الدماطي: الفوز على الزمالك له مذاق خاص والأهلي يعزز هيمنته بالسوبر

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025 بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت بدولة الإمارات، مؤكدًا أن الفوز على الزمالك يحمل طابعًا ومذاقًا خاصًا في كرة القدم المصرية.

وقال الدماطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "جماهير الأهلي كانت متواجدة في الملعب من قبل المباراة بساعة، ومدرجات الأهلي كانت مكتملة العدد كعادتها، والفوز على الزمالك يبقى له طعم خاص لأن الكرة في مصر هي الأهلي والزمالك مهما كانت هناك خلافات."

مباراة ممتعة رغم بعض التجاوزات

وأضاف الدماطي أن المباراة مرت بشكل جيد رغم وجود تجاوزات من بعض جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن الأداء المتميز للاعب زيزو كان أحد أبرز ملامح اللقاء: "عاوزين نفرح النهاردة، وأداء زيزو كان ممتازًا وعمل أسيست رائع. الأهم اليوم أن الجماهير فرحت واستمتعت بالمباراة."

طارق قنديل: أداء الأهلي يعكس نجاح المدرب الجديد

من جانبه، أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الأداء في المباراة كان متميزًا:"ماتش جميل وعاد كل شيء لطبيعته. أداء الفريق كان جيدًا، وحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي والسوبر الـ16 في تاريخه."

وأشار قنديل إلى أن تأثير المدرب الجديد بدأ يظهر في أداء الفريق، وظهر انعكاس ذلك في المعسكرات والعمل الفني للفريق.

الأهلي يواصل كتابة التاريخ بعد الفوز بالسوبر

وتوج الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين سجلهما أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليعزز موقعه كأكثر الأندية المصرية تتويجًا ببطولة السوبر المصري، ويؤكد هيمنته المستمرة على المنافسة المحلية.

