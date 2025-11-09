الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو
18 حجم الخط

علّق عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على الجدل الذي أُثير بعد تصريحات الفنان ياسر جلال  في مهرجان وهران السينمائي، والتي ذكر فيها أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير لحماية المصريين بعد تهديد إسرائيل بشن هجوم عقب حرب 1967.

وقال عبد الحكيم عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN": "أنا عمري ما سمعت عن رواية إنزال قوات صاعقة جزائرية في ميدان التحرير، ولعلها رواية فلكلورية لم تحدث بالمرة. أنا أعتز بالفنان ياسر جلال كممثل موهوب، لكنه ليس مؤرخًا".

 

التحذير من الخروج عن مجالات الخبرة

وأوضح نجل الزعيم الراحل: “تلاقي لاعب كرة هائل، لكن عندما يخرج عن مجاله يبدأ في التحدث في أمور لا يعلمها، وهذه هي مشكلتنا، ومن قال لا أعلم فقد أفتى”.

 

العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية وعميقة

وأكد عبد الحكيم عبد الناصر أن: "العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية وعميقة، ولا تحتاج إلى روايات غير دقيقة لإبرازها".
وشدد على أهمية التحقق من المعلومات التاريخية قبل تداولها أو نسبتها إلى وقائع وطنية كبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجل عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر جمال عبد الناصر الفنان ياسر جلال ياسر جلال مهرجان وهران السينمائي ميدان التحرير إسرائيل قوات صاعقة جزائرية

مواد متعلقة

خالد يوسف: الجمهور فهم تصريحات ياسر جلال عن مصر والجزائر بشكل خاطئ

ياسر جلال: لا أحد يستطيع المزايدة على دور مصر في مساعدة أشقائها (فيديو)

بعد تكريم ياسر جلال ومنذر رياحنة، الشاب مامي يحيي حفل ختام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

محمد الدماطي: الفوز على الزمالك له مذاق خاص والأهلي يعزز هيمنته بالسوبر

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية