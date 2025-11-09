نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير

18 حجم الخط

علّق عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على الجدل الذي أُثير بعد تصريحات الفنان ياسر جلال في مهرجان وهران السينمائي، والتي ذكر فيها أن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير لحماية المصريين بعد تهديد إسرائيل بشن هجوم عقب حرب 1967.

وقال عبد الحكيم عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN": "أنا عمري ما سمعت عن رواية إنزال قوات صاعقة جزائرية في ميدان التحرير، ولعلها رواية فلكلورية لم تحدث بالمرة. أنا أعتز بالفنان ياسر جلال كممثل موهوب، لكنه ليس مؤرخًا".

التحذير من الخروج عن مجالات الخبرة

وأوضح نجل الزعيم الراحل: “تلاقي لاعب كرة هائل، لكن عندما يخرج عن مجاله يبدأ في التحدث في أمور لا يعلمها، وهذه هي مشكلتنا، ومن قال لا أعلم فقد أفتى”.

العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية وعميقة

وأكد عبد الحكيم عبد الناصر أن: "العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية وعميقة، ولا تحتاج إلى روايات غير دقيقة لإبرازها".

وشدد على أهمية التحقق من المعلومات التاريخية قبل تداولها أو نسبتها إلى وقائع وطنية كبرى.

