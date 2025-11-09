الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك للسوبر المصري

فاروق جعفر، فيتو
فاروق جعفر، فيتو
علق الكابتن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري 2025 بعد تغلبه على الزمالك 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت بدولة الإمارات، موضحًا أن البداية كانت حاسمة في رسم ملامح اللقاء.

وقال جعفر خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بداية المباراة، الأهلي ضغط بشدة على لاعبي الزمالك، وهذا سبّب لهم إحباطًا.

و استحواذ الأهلي في أول عشر دقائق كان جيدًا، حيث كان يصل إلى مرمى الزمالك، لكنه لم يشكّل خطورة حقيقية على حارس المرمى".

البداية الصعبة لنادي الزمالك في مباراة السوبر

وأضاف جعفر:"نادي الزمالك بدأ يدخل جو المباراة بعد مرور 25 دقيقة، وحاول تعديل الأداء بعد البداية الصعبة".

الجماهير أبرز نجوم لقاء السوبر المصري

أشاد نجم الزمالك السابق بدور الجماهير:"أعظم شيء اليوم هم الجماهير، بجد كانت حاجة تشرف، والملعب كان مليئًا بالحماس من البداية وحتى النهاية."

الأهلي يحقق السوبر المصري للمرة الـ16

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفين سجلهما أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة في تاريخه ويعزز مكانته كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

فاروق جعفر الزمالك نادي الزمالك الأهلي النادي الأهلي لميس الحديدي كأس السوبر بطولة السوبر المصري

الجريدة الرسمية