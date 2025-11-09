الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
يحتضن ملعب "بالايدوس" مساء اليوم الأحد، مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، موسم 2025/ 26.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو والذي جاء كالتالي:

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو 

وتنطلق مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويمتلك برشلونة 25 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث، في حين أن سيلتا فيجو لديه 13 نقطة حيث يحتل المركز الثالث عشر في الوقت الحالي بجدول ترتيب الليجا.

ويأمل نادي برشلونة في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو من أجل تحقيق دفعة إيجابية قبل الدخول في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر والأخيرة ذلك العام.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني

