ميلان يضرب أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان فوزا كبيرا على مضيفه أودينيزي بنتيجة 0/3 في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.

سجل كريستيان بوليسيتش هدفين ويوسف فوفانا هدفا لفريق ميلان في شباك أودينيزي.

غياب أليجري عن ميلان للإيقاف

ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان، لم يكون متواجدا على خط التماس، إذ غاب عن المباراة بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بولونيا.

وافتقد الروسونيري خدمات حارسه ميك ماينان، الذي خرج من المباراة الأخيرة بسبب مشكلة عضلية، وشارك بدلا من تيراتشيانو، فيما واصل كل من رافائيل لياو وأردون جاشاري الغياب أيضا.

تشكيل ميلان وأودينيزي

ميلان: تيراتشيانو، توموري، جابيا، بافلوفيتش، ساليمايكيرس، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

أودينيزي: سافا، إهيزيبو، كريستنسن، سوليت، زاراجا، عطا، كارلستروم، إيكيلينكامب، زيمورا، برافو، ديفيس.

