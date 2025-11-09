اشتعال المربع الذهبي، ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان ويوفنتوس

18 حجم الخط

اشتعل ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان ويوفنتوس، حيث وقع الأول في فخ التعادل أمام مضيفه بارما، والثاني ضد تورينو، كما تعادل ليتشي ضد فيرونا، وكومو وكالياري بنفس النتيجة مساء السبت، في الجولة الحادية عشرة للدوري الإيطالي.

وسقط ميلان في فخ التعادل أمام مضيفه بارما بهدفين لكل منهما، مساء السبت، في الجولة الحادية عشرة للدوري الإيطالي.



تقدم ميلان بهدف سجله أليكسيس ساليمايكيرز في الدقيقة 12، ثم عزز تفوقه بهدف سجله رافاييل لياو في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.



وانتفض بارما وسجل هدفًا في الدقيقة 45+1 عن طريق أدريان برنابي، ثم أحرز إنريكو ديل براتو هدف التعادل في الدقيقة 62.



وتستكمل الجولة بمواجهات مرتقبة اليوم الأحد، على رأسها لقاء بولونيا ضد نابولي، كما يلتقي روما ضيفه أودينيزي، بينما يستقبل إنتر ميلان ضيفه لاتسيو.

ويلعب أيضًا أتالانتا مع ضيفه ساسولو، كما يواجه جنوى ضيفه فيورنتينا.



وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي:

1. ميلان (22 نقطة)

2. نابولي (22 نقطة)

3. إنتر ميلان (21 نقطة)

4. روما (21 نقطة)

5. يوفنتوس (19 نقطة)

6. بولونيا (18 نقطة)

7. كومو (18 نقطة)

8. لاتسيو (15 نقطة)

9. أودينيزي (15 نقطة)

10. كريمونيزي (14 نقطة)

11. تورينو (14 نقطة)

12. أتالانتا (13 نقطة)

13. ساسولو (13 نقطة)

14. كالياري (10 نقاط)

15. ليتشي (10 نقاط)

16. بيزا (9 نقاط)

17. بارما (8 نقاط)

18. جنوى (6 نقاط)

19. فيرونا (6 نقاط)

20. فيورنتينا (4 نقاط)



