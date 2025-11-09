الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل شاب على يد مريض نفسي بقنا والأجهزة الأمنية تضبط الجاني

جثة
جثة
18 حجم الخط

في واقعة مأساوية شهدتها مدينة قفط جنوب محافظة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل شاب طعنا في أحد شوارع المدينة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

 تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من غرفة العمليات بمقتل الشاب محمود شعبان طعنًا بسلاح أبيض أثناء سيره في أحد شوارع مدينة قفط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى.

وخلال التحريات الأولية تبين أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وأن المجني عليه كان يتعامل معه بشكل إنساني ويقدم له الطعام من حين لآخر، قبل أن يفاجئه المتهم بطعنة أودت بحياته في الحال.

 تحريات المباحث

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، فيما كلفت وحدة المباحث بسرعة فحص ملابسات الحادث واستكمال التحريات حول دوافع الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل شاب بقفط قنا جرائم القتل الامن العام وزارة الداخلية حوادث قنا المريض النفسي النيابة العامة

مواد متعلقة

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

ضبط تيك توكر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم

الداخلية: استعدادات مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أم تركت أطفالها الثلاثة في الشارع بالشرقية

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف طفل بعد تخديره بالمنيا

ضبط قائد سيارة نفّذ حركات استعراضية خطيرة في الدقهلية خلال حفل زفاف

إصابة سيدة وزوجها على يد عامل بسبب لعب الأطفال بالشرقية

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة ويوجه رسالة للجمهور

زيزو رجل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

شاهد، مراسم تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري

زيزو يتجاهل مصافحة نائب رئيس الزمالك لحظة تسلم ميداليات بطل السوبر (فيديو)

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

حكم إجبار الزوجة على الإجهاض، مفتي الجمهورية يوضح

هل يجوز الحلف بـ "وحياتك" أو "ورحمة أمك"؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية