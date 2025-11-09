مقتل شاب على يد مريض نفسي بقنا والأجهزة الأمنية تضبط الجاني

18 حجم الخط

في واقعة مأساوية شهدتها مدينة قفط جنوب محافظة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل شاب طعنا في أحد شوارع المدينة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من غرفة العمليات بمقتل الشاب محمود شعبان طعنًا بسلاح أبيض أثناء سيره في أحد شوارع مدينة قفط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى.

وخلال التحريات الأولية تبين أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وأن المجني عليه كان يتعامل معه بشكل إنساني ويقدم له الطعام من حين لآخر، قبل أن يفاجئه المتهم بطعنة أودت بحياته في الحال.

تحريات المباحث

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، فيما كلفت وحدة المباحث بسرعة فحص ملابسات الحادث واستكمال التحريات حول دوافع الجريمة.

