أخبار مصر

رئيس الوزراء يشارك بمنتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي غدًا

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي المقرر إقامته غدًا، بفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة، في إطار حرص الحكومة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية والتجارية.

ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من مصر ودول الخليج، كما يسعى إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الواعدة، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة ويحقق المصالح المشتركة.

من المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء المعنيين بالاستثمار والتجارة والصناعة من الجانبين، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناديق السيادية، كما ستتناول الجلسات النقاشية محاور رئيسية تشمل التحديات والفرص في بيئة الاستثمار الراهنة، ودور التكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وسبل تذليل العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال.

وتولي الحكومة أهمية قصوى لهذا المنتدى، كونه يمثل فرصة سانحة لعرض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما سيتم تسليط الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تفتح آفاقًا جديدة للشراكة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية ومشروعات الطاقة المتجددة.

ومن المأمول أن يسفر المنتدى عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية. 

ويأتي هذا الحدث ليؤكد  عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، ويسعى إلى ترجمتها إلى شراكات اقتصادية مثمرة تعود بالنفع على جميع الأطراف.

