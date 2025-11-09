وفد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية يزور قصر العيني لاعتماد برنامج الأشعة التشخيصية

18 حجم الخط

استقبلت مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي» في زيارته الثانية لمستشفيات قصر العيني، وذلك لاعتماد برنامج الأشعة التشخيصية ضمن برامج البورد العربي، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استكمال مستشفيات جامعة القاهرة لمسيرة الاعتمادات الأكاديمية والبرامجية، بعد حصولها على الاعتماد المؤسسي في يناير 2024، تلاه اعتماد عدد من البرامج مثل الأمراض الجلدية وطب الأورام، لتكون هذه الزيارة مخصصة لتقييم واعتماد برنامج قسم الأشعة التشخيصية ليصبح مؤهلًا لتدريب الأطباء ضمن برامج البورد العربي.

واستقبل الوفد الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان فؤاد نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم، والدكتور عمر معاوية رئيس قسم الأشعة التشخيصية، وعدد من أساتذة القسم ووحداته المختلفة.

وانطلقت الزيارة بلقاء بروتوكولي تضمن عرضًا متكاملًا للبرنامج التدريبي بقسم الأشعة التشخيصية، شمل التعريف بالبنية التحتية للقسم وتجهيزاته التقنية الحديثة، واستعراض وحداته المتعددة مثل وحدة أشعة المرأة، ووحدة الأشعة التداخلية، ووحدة الرنين المغناطيسي، ووحدة الأشعة المقطعية، ووحدة الأشعة العامة.

كما قُدِّم عرضٌ إحصائي شمل أعداد أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين، وأعداد الأجهزة الطبية وعدد الحالات التي يتعامل معها القسم أسبوعيًا وشهريًا، إلى جانب توضيح دور قسم الأشعة فى تقديم الخدمات على كافه المستشفيات والاقسام والطواريء.

دار خلال اللقاء نقاش علمي موسع بين أعضاء لجنة الاعتماد وأساتذة القسم، تناول الجوانب الأكاديمية والتدريبية للبرنامج، وتمت الإجابة عن جميع استفسارات اللجنة بصورة وافية، في حضور عدد من الأطباء المقيمين والمتدربين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس.

كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل وحدات القسم المختلفة، اطلع خلالها على الإمكانات السريرية وأساليب تقديم الخدمة الطبية، وأشاد بما شاهده من مستوى تنظيمي وتقني متطور، وبالجهود التي يبذلها القسم في تدريب الأطباء وتقديم خدمات تشخيصية دقيقة للمرضى.

وتشكلت لجنة الاعتماد من:

الدكتور جبريل أهويدي – من دولة ليبيا – رئيسًا للجنة وعضوًا خارجيًا

الدكتور وليد محافظة – من المملكة الأردنية الهاشمية – عضوًا خارجيًا

الدكتور محمد فوزي – من جمهورية مصر العربية – عضوًا داخليًا

الدكتور أحمد التاودى _ مدير مكتب القاهرة المجلس العربى للاختصاصات الصحية

وأشار الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة القاهرة، إلى أهمية هذه الزيارات في دعم منظومة التدريب الطبي، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة القاهرة تمضي بخطى واثقة نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب الإكلينيكي، بما يعود بالنفع على المريض والطبيب والمنظومة الصحية ككل.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لجهود مستشفيات جامعة القاهرة في تطوير برامجها التدريبية وتعزيز موقعها الأكاديمي على المستويين المحلي والعربي، تأكيدًا لريادة قصر العيني في إعداد الكوادر الطبية المؤهلة وفق أعلى معايير الجودة والتدريب المهني.

