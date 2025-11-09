الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم" بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية

انطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم" للعام الدراسي الحالي 2025/2026 بـجامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوى عميدة كليات القطاع الطبي، وذلك لكافة الكليات والبرامج، وسط أجواء من الانضباط والجدية والتنظيم، تعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة الأكاديمية لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانتظام.

استعدادات جامعة القاهرة الأهلية لامتحانات الميدتيرم 

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات "الميدتيرم" لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة كافة سُبل الراحة والأمان لهم، والحرص علي تواجد أعضاء هيئة التدريس، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن لجان الامتحانات تشهد متابعة ميدانية مستمرة من قبل إدارة الجامعة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، ورصد أية ملاحظات قد تطرأ والعمل على معالجتها الفورية، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للطلاب وتذليل أية عقبات تواجههم، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانضباط والكفاءة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن اللجان تشهد انتظامًا ملحوظًا بفضل الاستعدادات المسبقة والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، إن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة أكاديمية محفزة للطلاب، وأن الامتحانات تسير وفقًا للجدول الزمني المعلن وبالتنسيق الكامل بين الكليات والإدارات المعنية، بما يحقق رؤية جامعة القاهرة الأهلية في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي التى بدأت شملت كليات وبرامج العلاج الطبيعي والعلوم والتمريض وطب الأسنان.

