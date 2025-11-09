أشرف العشماوي ناعيا الروائي مصطفى نصر: ظل مخلصا لمكانه وفنه حتى النهاية

18 حجم الخط

نعي الكاتب الكبير أشرف العشماوي، الروائي مصطفى نصر، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أشرف العشماوي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “رحل عنا الأديب الكبير مصطفى نصر، صوت الإسكندرية الأصيل، وضميرها السردي الذي ظلّ يؤرخ بشخصياته وحكاياته لأحياء المدينة وشوارعها وناسها وعوالمها المتفردة؛ رحل في هدوء يشبه طبعه كما عاش.”

وتابع الكاتب: “عرفته عن قرب حين تزاملنا في الدار المصرية اللبنانية وقت صدور روايته الأشهر «يهود الإسكندرية»، وتشرفت بإدارة ندوة عنها.. يومها لم أجد أمامي كاتبًا يسعى إلى الضوء، بل رجلًا زاهدًا، طيب النفس، يحمل في عينيه وداعة طفل وفي صوته نبرة صبر لمبدع لم يُنصفه زمنه كما يليق به.”

واختتم العشماوي منشوره قائلًا: “وداعًا أيها الأستاذ النبيل، والحكّاء الذي ظلّ مخلصًا لمكانه وفنه حتى النهاية.”

وفاة الكاتب مصطفي نصر

رحل عن عالمنا صباح اليوم الروائي مصطفى نصر، بعد ساعات قليلة من نقله إلى العناية المركزة لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وأعلنت الصفحة الرسمية للكاتب مصطفى نصر خبر الوفاة منذ قليل، دون الإعلان عن تفاصيل الدفنة أو الجنازة.

مصطفى نصر هو أديب وروائي مصري من مواليد مدينة الإسكندرية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، وهيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.

تم تكريم الأديب الراحل من الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية باعتباره رمزا من رموز الإبداع فى الإسكندرية وذلك عام 2002، كما حصل على جائزة نادى القصة بالقاهرة عن مجموعته القصصية "وجوه" كأفضل مجموعة قصصية صدرت خلال عام 2003، والجائزة الأولى فى الرواية بمسابقة نادى القصة بالقاهرة عام 1983 عن رواية "الجهينى".

ترجمت روايته "الهماميل" إلى اللغة الروسية، وترجم جزء منها إلى اللغة الفرنسية، كما تحولت روايته "الجهينى" إلى فيلم سينمائي. سيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن إخراج علي عبد الخالق، ومن إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة لتحويل قصة "حالة قتل" إلى سهرة درامية، والتي عرضت بالقناة الثانية بالتليفزيون المصري وهي من إخراج عبد الحميد أحمد وبطولة سيد زيان وفاطمة التابعي، كما تحولت أربع قصص قصيرة من أعماله إلى أفلام روائية قصيرة وهي:

بجوار الرجل المريض إخراج أحمد رشوان، وعرض باسم: “ الصباح التالي”

الكابوس إخراج الممثلة والمخرجة دنيا.

الزمن الصعب من إخراج طارق إبراهيم.

البروفة من إخراج طارق إبراهيم.

