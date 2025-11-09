مصرع شخصين إثر حادث تصادم بطريق سندبيس بالقليوبية

18 حجم الخط

شهد طريق سندبيس – خط 12 بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخصين إثر تصادم بين سيارة ربع نقل وآخرى “سوزوكي”، ما تسبب في انقلاب السيارة الربع النقل داخل مصرف زراعي واشتعال السوزوكي بالكامل أمام السلخانة باتجاه القناطر الخيرية.

مصرع شخصين في انقلاب ربع نقل واشتعال "سوزوكي" بطريق سندبيس خط 12 بالقليوبية.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات المرور بوقوع حادث طريق سندبيس – خط 12 بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ونقل المصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى قها المركزي، وتبين من الفحص أن المتوفيين هم رضا عبدالفتاح أحمد محمد، 48 سنة، من قرية سندبيس – توفي في الاستقبال، محمد نجم الدين مرشد، 17 سنة، من قرية سندبيس – توفي في الاستقبال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية القليوبية من إخماد النيران التي اشتعلت ب “السوزوكي” ومنع امتدادها إلى السيارات والمنازل المجاورة، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

