الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخصين إثر حادث تصادم بطريق سندبيس بالقليوبية

مصرع شخصين في حادث
مصرع شخصين في حادث تصادم بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

 شهد طريق سندبيس – خط 12 بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخصين إثر تصادم بين سيارة ربع نقل وآخرى  “سوزوكي”، ما تسبب في انقلاب السيارة الربع النقل داخل مصرف زراعي واشتعال السوزوكي بالكامل أمام السلخانة باتجاه القناطر الخيرية.

مصرع شخصين في انقلاب ربع نقل واشتعال "سوزوكي" بطريق سندبيس خط 12 بالقليوبية.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات المرور بوقوع  حادث طريق سندبيس – خط 12 بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ونقل المصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى قها المركزي، وتبين من الفحص أن المتوفيين هم رضا عبدالفتاح أحمد محمد، 48 سنة، من قرية سندبيس – توفي في الاستقبال،  محمد نجم الدين مرشد، 17 سنة، من قرية سندبيس – توفي في الاستقبال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية القليوبية  من إخماد النيران التي اشتعلت ب “السوزوكي” ومنع امتدادها إلى السيارات والمنازل المجاورة، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تحرر محضر بالواقعة  وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى قها المركزى مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى القليوبية

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

أخبار الحوادث اليوم: القبض على مادونا في القليوبية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف.. إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى الجنايات

القبض على مادونا في القليوبية بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

عايشين في حديقة منذ 5 أيام، شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

أبرزها توفير بطاقات اقتراع خاصة لذوي الهمم، استعدادات هيئة الانتخابات للتصويت بالداخل غدًا

السوبر المصري، بلحاج يضيف الهدف الثاني لسيراميكا أمام بيراميدز

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

المزيد
الجريدة الرسمية