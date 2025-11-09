الأحد 09 نوفمبر 2025
سياسة

التفاصيل الكاملة للقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيس هيئة قضايا الدولة

لقاء رئيس مجلس الشيوخ
لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيس هيئة قضايا الدولة
شهد مجلس الشيوخ اليوم استقبال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ اليوم، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له، الذي قدّم التهنئة إلى المستشار"فريد" بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

رئيس مجلس الشيوخ

 

وخلال اللقاء، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس مجلس الشيوخ في أداء مهام عمله، مؤكدًا اعتزازه بالدور الوطني الذي يقوم به المجلس في دعم الحياة النيابية وتعزيز مسيرة الديمقراطية، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدفاع عن مصالح الدولة

من جانبه، أعرب المستشار عصام  فريد عن تقديره لحرص المستشار حسين مدكور على هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الدولة أمام مختلف جهات القضاء، ودعم سيادة القانون.

ووجهه المستشار "مدكور" الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ  لحضور احتفالات هيئة قضايا الدولة فى يناير المقبل  بمرور ١٥٠سنة على إنشائها  "اليوبيل القرمزى"  وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ وهيئة قضايا الدولة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود الدولة نحو التنمية والبناء.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

الجريدة الرسمية