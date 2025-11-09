المشدد 6 سنوات لمالك مستشفى خاص وآخرين لاتجارهم في المخدرات بالقليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات لمالك مستشفى خاص والمدير الإداري ومدير قسم المشتريات، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة ,توزيع الأدوية أو المستلزمات الطبية دون أن يكون مصرحا لهم كما أداروا منشأة طبية " " لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص، وإغلاق المستشفى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة المتهمين المدير الإداري لمستشفى تخصصي، مدير قسم المشتريات، مالك مستشفى تخصصي في القضية رقم 925 لسنة 2025 قسم شبرا الخيمة 493 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 2025/1/15 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية حازوا جوهرين مخدرين "فينتانيل، بينيدين" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك بإحدى أماكن العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( أحد مشتقات بنزوديازبين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك بإحدى أماكن العلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتوزيع الأدوية أو المستلزمات الطبية دون أن يكون مصرحا لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين أداروا منشأة طبية لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص من الجهة المختصة.

